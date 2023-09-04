Путин поможет Эрдогану найти зерно истины

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным на их встрече в Сочи жизнеспособность зерновой сделки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в Анкаре.

По информации издания, речь идет о возвращении поставок зерна на новых условиях, предложенных Организацией Объединенных Наций. Кроме того, президент Турции намерен обсудить с российским лидером поставки зерна в Африку при участии Катара.

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«Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — подчеркнул собеседник агентства. «Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках этой инициативы», — добавил он.

А в воскресенье турецкая газета Sabah сообщила, что в новом пакете предложений ООН есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает «начать работу по оценке ущерба поврежденным трубопроводам», по которым доставлялся через Украину экспортируемый Россией аммиак. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и решение проблем российских морских судов также входят в число предложений ООН.

«В самом понятии «сделка» есть что-то вынужденное и немножко такое спорное, — высказал свое мнение “Эксперту” зампред комитета Госдумы по экономический политике Станислав Наумов. — При всем при том, конечно, это всегда ставит вопрос: кому это выгодно?»

«Для России, — продолжает парламентарий, — выгодно использовать все инструменты, защиту своего суверенитета, и в ситуации, когда страны НАТО занимаются милитаризацией Украины, нам нечего договариваться о каких-то уступках и о каких-то странных компромиссах. Может, год тому назад кому-то казалось, что ситуация допускает применение вот таких двойных стандартов, когда одновременно мы проводим специальную военную операцию и при этом позволяем предприятиям, действующим на территории Украины, зарабатывать, получать прибыль и финансировать вооруженные силы Украины. Поэтому для меня эта история представляется законченной, что не мешает турецкому президенту услышать нашего».

И если Турция хочет играть роль внешнего экономического партнера, то надо обсуждать с нами, в том числе, и программу военно-технического сотрудничества, уверен эксперт. «Она не может быть “и нашим, и вашим”. Соответственно, нужно выбирать. Поэтому да, мы готовы, наверное, дать Турции возможность быть партнером в вопросах глобальной продовольственной безопасности, но я уверен, что всегда есть сильные ограничители, самоограничетели. И поэтому это не вопрос посредников в сложившейся ситуации, никакие посредники ни по каким отдельным темам ничего не привносят. Единственное, центр принятия решений находится в Вашингтоне, и поэтому не очень в этом смысле понятно, когда Вашингтон — и придет ли — в себя и когда перестанет спонсировать нацистский режим на границах Российской Федерации», — заключил Станислав Наумов.

«Сейчас фактически начинается битва за Африку, в которой Россия рассчитывает на ключевую роль и большой успех. Прошлая зерновая сделка не достигла объявленных целей: богатые европейские страны отправили в Африку 3% зерна, а остальное потратили на внутренние нужды, в том числе на корм скота. Африка эту ситуацию видела и дала свою оценку происходящему: сейчас мы видим целый ряд стран, в которых идут антизападные протесты, и Россия за счет новой зерновой сделки может повысить лояльность стран Африки к нашей стране», — говорит политолог, руководитель группы «Влияние» Никита Донцов.

Тем временем Европа активно радуется инициативам Турции. Например, находящийся с визитом в Китае глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул важность встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это важная встреча. Полагаю, что необходимо сделать все для того, чтобы прийти к согласию по всем вопросам, касающимся военного конфликта. Соглашение по Черноморскому пути, по которому зерно должно поступать также многим африканским странам, должно быть достигнуто. Хорошо, если Эрдоган продвинет эту операцию, что станет небольшим шагом по направлению к миру», — передает слова политика «Прайм».