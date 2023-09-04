Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи сообщил, что Россия готова к переговорам по зерновой сделке.

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«Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — цитирует российского лидера РБК.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что сообщение по итогам встречи «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам».

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первой части переговоров, которые проходят в Сочи 4 сентября, «сверили часы» по всем направлениям двусторонней повестки и провели исчерпывающий анализ всех вопросов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». По его словам, первая часть переговоров прошла конструктивно, с подробными докладами министров, руководителями рабочих групп.

Сейчас переговоры Путина и Эрдогана продолжаются «с глазу на глаз», сообщил Песков, добавив, что эта часть встречи будет не менее содержательной.

Напомним, 17 июля Москва объявила о выходе из заключенной в прошлом году зерновой сделки, указав на то, что вторая часть достигнутых в Стамбуле договоренностей, предполагающих в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и снятие ограничений с экспорта российских удобрений, не соблюдалась. В Кремле заявляли, что возвращение к соглашениям возможно при условии выполнения требований российской стороны.