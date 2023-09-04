Приостановка зерновой сделки не отразилась на глобальных продовольственных рынках — Путин

В то время как Россия обеспечивала безопасность провоза украинской сельхозпродукции по зерновому коридору, другая сторона использовала его для террористических атак.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Москву вынудили принять решение о приостановке зерновой сделки, и напомнил, что Запад по-прежнему отказывается выводить из-под санкций поставки из РФ.

Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все договоренности, заверил президент.

Он указал на то, что Запад, «мягко говоря», обманывал Москву по поводу черноморской инициативы, при этом приостановка зерновой сделки сильно не сказалась на глобальных продовольственных рынках — цены продолжают снижаться. Российский лидер отметил, что доля украинского зерна на мировом рынке осталась на уровне 5%; в будущем она сократится еще больше.

Глава государства заявил, что Россия намерена и дальше экспортировать продовольствие и удобрения; он сообщил, что близятся к завершению переговоры по доставке зерна с шестью африканскими странами. По словам Путина, РФ при содействии Катара готова поставить до 1 млн т зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны.

У России будет в этом году хороший урожай — 130 млн т зерновых, из них 60 млн т может пойти на экспорт, отметил президент.