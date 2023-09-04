Рубль: кто бы мог подумать?

Характер торгов рублем начал меняться. В последние дни наибольший объем снижения курса рубля приходится на первую половину дня, когда, как считают трейдеры, Банк России проводит основные валютные интервенции. Это может говорить о том, что вся предлагаемая валюты активно скупается крупными импортерами.

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Кроме того, начали разворачиваться спекулянты. Многие из них торгуют не «живым» рублем, а фьючерсом на курс доллар-рубль или юань-рубль, поскольку комиссия на срочном рынке намного меньше, чем на спотовом.

В последние месяцы на валютном рынке наблюдалась аномальная ситуация: фьючерсный контракт на пару доллар-рубль стоил значительно дешевле спотового доллара. Часто разница доходила до 1-1,5 рублей. При этом покупатель такого контракта платит его стоимость в момент покупки, а валюту получит через какое-то время. Деньги же имеют свою стоимость, зависящую от времени, поэтому при нормальной ситуации фьючерсный контракт на доллар стоит дороже, чем «живая» валюта.

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Сейчас же цена сентябрьского фьючерса практически равна спотовой цене, а декабрьский фьючерс торгуется лишь на 40 копеек дешевле их. Закрадывается вполне логичное предположение, что спекулянты разуверились в рубле и перестают агрессивно играть на его укрепление.

Валютные трейдеры говорят, что не видят механизмов, с помощью которых монетарные власти могут остановить падение рубля в краткосрочной перспективе.

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Введение даже 100-процентной обязательной продажи валютной выручки рублю практически не поможет. По некоторым оценкам, сейчас экспортеры продают свыше 80% заработанной валюты. Если их заставить продавать все, то часть валюты они будут вынуждены обратно откупать на рынке для приобретения оборудования, оплаты транспортных расходов и т.п.

Еще же одно резкое повышение ключевой ставки ударит по спросу со стороны населения и заставит импортеров поумерить валютные аппетиты, но потери экономики от удорожания кредитов могут быть очень серьезными.

«При сохранении таких факторов, как отсутствие импортозамещения, сокращение экспорта и рост импорта с сопутствующим превышением спроса на валюту над предложением, а также рост бюджетных расходов и бегство капитала из страны, сохраняются риски дальнейшего снижения национальной валюты», — пессимистично и однобоко, но по рыночным меркам в рамках приличий перечисляют аналитики Банка «Санкт-Петербург».

Несколько трейдеров в кулуарных беседах не исключили, что на следующей неделе рубль ускорит снижение. Не исключено, говорят они, что власти «попросили» крупных и подконтрольных им экспортеров увеличить продажу валюты перед выборами, которые состоятся в грядущие выходные, чтобы не нагнетать протестные настроения.

При этом многие эксперты считают, что в будущем ситуация для рубля начнет улучшаться. Казалось бы, сейчас об этом рассуждать трудно, но кто бы мог подумать с полгода назад, что на снижении курс рубля достигнет нынешних значений? Нет ли у него потенциала, вряд ли для возврата к прежним позициям, что может быть и ни к чему, но для достаточно заметного укрепления?

По мнению упомянутых выше экспертов, это реально из-за роста цены на нефть и, возможно, увеличения объемов ее продажи, доходы нефтяных компаний возрастут, и они будут больше продавать валюты. Обещает начать сокращаться и импорт. Вот только пока никто не берется спрогнозировать, когда и с какой отметку рубль начнет укрепляться.

Что касается нефти, то сегодня она продолжила рост, подорожав к российскому закрытию на треть процента и вплотную подойдя к отметке $89 за баррель. Главными драйверами ее роста остаются ожидания пролонгации добровольных сокращений со стороны России и Саудовской Аравии, а также надежды на рост китайской экономики.

На дорожающей нефти и слабеющем рубле мощно вырос рынок акций. Индекс Мосбиржи прибавил почти 1,2%, а снижением закрылось всего 7 относительно ликвидных бумаг.

Из высоколиквидных акций в числе лучших была «Роснефть», подорожавшая на 1,4%. Сейчас торговать этой бумагой нужно предельно осторожно. Во-первых, она вошла в зону мощного технического сопротивления 565-580 рублей, пробой которой передвинет цель роста на 637 руб. Во-вторых, в начале июня с подачи Bloomberg на рынке сложилось мнение, что значительная часть выручки за российскую нефть «зависла» в Индии в рупиях, которые пока не могут быть конвертированы. А «Роснефть» — активный экспортер в эту страну.

Соответственно, невозможность вернуть эти вырученные деньги многие эксперты называли одной из причин падения рубля. Правда, в конце прошлой недели Минэнерго заявило, что это мнение не отражает реального положения дел.

Еще больше «Роснефти», на 1,9%, выросли акции «Норильского Никеля». Бумага пока является одной из самых слабых на российском рынке, а с точки зрения технического анализа она сегодня уперлась в сопротивление.

Что же касается рынка в целом, то шансы на достижение очередной цели – 3300 пунктов по Индексу Мосбиржи, очень велики. До этой отметки осталось пройти чуть больше 30 пунктов.

