Собянин запустил производство седана «Москвич 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку новой модели автомобилей — седана «Москвич 6».

Об этом сообщает ТАСС.

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«Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тыс. машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины; преодолели санкционное давление; преодолели конкуренцию со стороны других производителей, и сегодня можем с уверенностью сказать, что "Москвич" встал на ноги», — заявил столичный градоначальник, опубликовавший фото с запуска производства в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что внушительных результатов удалось достичь во многом благодаря коллективу завода и его руководству, а также концерну «КамАЗ», который поддерживает проект на должном уровне.

«Это был первый этап. На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. На третьем этапе — создать собственную платформу уже полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем», — сказал мэр.

«Москвич 6» — вместительный автомобиль для ежедневных поездок. Модель будет доступна в трех комплектациях — базовой и более дорогих — и в пяти цветах. Предполагается, что автомобиль будет использоваться в том числе службами такси, каршерингом или в качестве служебных машин. Продажи «Москвича 6» стартуют в конце следующего месяца.

Весной прошлого года французская Renault, владевшая московским автозаводом с 1998 года, объявила, что покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность столичного правительства, позже его переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В августе стало известно, что ПАО «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном распределении долей в капитале АЗ «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд руб. Серийная сборка на заводе стартовала в ноябре. В настоящий момент АЗ выпускает в том числе электромобиль «Москвич 3е».