«Свет с неба» по пьесе британского драматурга Дэвида Хэйра

Российская премьера состоялась в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» в марте 2022 года.

Дэвид Хэйр – номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус», один из наиболее острых драматургов Соединенного Королевства. Британская пресса написала о нем «Он возродил европейский репертуар для лондонской аудитории и сделал британский театр более космополитичным и открытым». Главная тема Хэйра – люди. Его пьесы – это всегда искрометные диалоги и сложные характеры. В России пьесы Хэйра никогда не игрались и не экранизировались. До сегодняшнего дня драму «Свет с неба» российский зритель мог бы увидеть только в Лондоне, где пьесу поставил Стивен Долдри (кинорежиссер, известный картинами «Чтец», «Часы» и др.), пригласив на главные роли знаменитых британских звезд – Билла Найи и Кэрри Маллиган.

В основе сюжетной линии — бывшие любовники, школьная учительница и успешный ресторатор, которым когда-то было суждено расстаться, но необходимо встретиться вновь, чтобы договорить и понять друга. Спектакль рассказывает о том, как воспоминания могут стать источником счастья или боли, о том, каким образом правда и ложь переплетаются в нашей памяти, порой подменяя друг друга. Как и чеховские персонажи, герои говорят и существуют в обманчивой реальности, где трудно уловить истинное значение сказанных слов и их значений. Небанальная и современная история любви и отношений написана во второй половине 90-х годов прошлого века, на русский язык переведена впервые –специально для постановки Анджея Бубеня.

Спектакль в Москве «Поэтому и современная, — говорит режиссер, — потому что эта пьеса говорит про нас, про живых настоящих людей, про то, насколько мы одиноки, насколько мы хотим быть любимыми, насколько мы умеем любить, или мы сегодня уже не умеем любить?»

Анджей Бубень — театральный режиссер. Окончил Варшавский Университет, отделение польской филологии и истории театральной культуры. В 1993 году —Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (мастерская Ю.Красовского) Работал в театрах Вроцлава, Щецина, Варшавы (Старомейский театр).

11, 12 октября