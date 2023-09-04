Центробанк повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран в 18 раз

ЦБ увеличил коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран, с 1,7 до 30.

Это следует из указания регулятора, передает ТАСС.

Уточняется, что повышение не затронет мотоциклов и легковых автомобилей физлиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию.

Кроме того, Центробанк установил территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов РФ с 1 января 2024 года: для всех видов транспортных средств он составит 0,68 — это минимальное значение среди действующих. Регулятор поясняет, что речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, либо о гражданах этих регионов.

Указание вступит в силу 12 сентября.

Изменения потребовалось вводить в связи с отказом стран ЕС принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке, расходы российских водителей на покупку полисов страхования ответственности при въезде на территорию недружественных стран выросли в среднем в пять раз по сравнению с расходами, которые они несли при покупке полиса «Зеленая карта», причем это коснулось как водителей легковых автомобилей, так и водителей грузового транспорта. После отказа принимать российские полисы водители, приезжающие из недружественных стран, на границе с РФ приобретают полисы ОСАГО у российских страховщиков, указал эксперт. Регулятор применил диверсифицированный подход в тарифообразовании по этим полисам, отметил он.

«Так, для водителей-физлиц коэффициент территории не меняется, зато он меняется, и очень чувствительно, для юрлиц — грузовых перевозчиков из недружественных стран. Но в целом ответ ЦБ можно считать симметричным, он вызван прежними решениями по приостановке членства РФ в этой международной системе страхования автогражданской ответственности», — заявил собеседник агентства.