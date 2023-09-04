Цены на газ скачут с неумеренной амплитудой

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник 4 сентября после открытия торгов вышли на уровень около 413 долларов за тысячу кубометров. Рост начался еще на прошедшей неделе, к вечеру пятницы, 1 сентября.

Тогда европейские биржевые цены на газ по итогам торгов выросли на 4%, закрыв неделю на отметке 411 долларов.

В понедельник октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF и вовсе открыли торги у отметки 418,2 доллара (+4,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляла 412,7 доллара (+3,3%) за тысячу кубометров.

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Причиной роста цен является спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии. Там по-прежнему остается непонятной ситуация с забастовками на крупных предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron — Gorgon и Wheatstone.

В понедельник руководство Chevron получила от профсоюза уведомления о проведении на этих предприятиях забастовки 7 сентября. В ответ компания заявила, что примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев и продолжит переговорный процесс. До этого работники проголосовали за делегирование права своим профсоюзам объявлять забастовку.

Ситуация в Америке на рынке газа движется «реверсивно» европейской. Так, фьючерсы на природный газ в США снизились до 2,75 доллара за баррель из-за большего, чем ожидалось, увеличения запасов газа на прошлой неделе и в ожидании снижения спроса в предстоящие недели. Последние данные EIA показали, что коммунальные предприятия США добавили в хранилища 32 млрд кубических футов природного газа, что превышает рыночные ожидания по наращиванию запасов на 25 млрд кубических футов.

Сезонная прохлада сокращает использование кондиционеров и потребление газа в краткосрочной перспективе, хотя метеорологи по-прежнему прогнозируют, что погода будет оставаться в основном более жаркой, чем обычно, до середины сентября.

Между тем, сокращение операций на экспортных объектах СПГ в США, включая Sabine Pass компании Cheniere Energy, способствовало снижению расхода газа на экспорт СПГ. Что касается предложения, добыча природного газа в августе немного снизилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Статистика по торговле за август показала, что биржевые котировки природного газа 22 числа превышали отметку 480 долларов за тысячу кубометров, где расположено мощное техническое сопротивление, впервые с 15 июня, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Далее, напоминает эксперт, они корректировались до уровня поддержки, расположенного на отметке 360 долларов.

В конце месяца котировки природного газа «отскакивали» от нового локального уровня сопротивления 420 долларов, что значительно выше средних уровней для этого времени года.

По словам эксперта, ситуация в самом деле объясняется положением дел на австралийских заводах. И если забастовка, назначенная на предприятиях Chevron — Gordon и Wheatstone на 7 сентября, все же состоится, то остановка работ приведет к сокращению поставок СПГ.

На Wheatstone Downstream и Gorgon LNG приходится около 6% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), говорит он, и цена на газ покажет новые локальные максимумы. По оценке Вавилова, биржевая цена на газ вновь может вернуться к уровню 480 долларов за тысячу кубов, и, при пробое этого уровня, может достичь 500 долларов.

Цены на газ в Европе остаются на уровне выше 400 долл./1 тыс. куб м на хабе TTF, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. При этом, указывает она, ситуация постоянно меняется в зависимости от этапов переговоров с рабочими на австралийских заводах, на что цена остро реагирует.

«Плюс погодный фактор — жаркая погода — способствует росту спроса на кондиционирование. Мы считаем, что пока цены на газ будут оставаться в диапазоне +400-600 долл./1 тыс. куб. м», — говорит Екатерина Крылова.

