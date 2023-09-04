Саудовская Аравия раскрыла драйвер цен на нефть

По итогам пятницы котировки черного золота прибавили еще примерно 2 доллара - до почти 90 долларов за бочку. Всего же, от минимумов конца июня рост составил уже 25%. Еще недавно такое сложно было представить, ведь рынок, казалось, заморозили — цены оставались в диапазоне 75-87 долларов за баррель Brent с ноября прошлого года.

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Однако рано или поздно выход за эти границы должен был случится. И хотя по всему миру наблюдается замедление экономики, а главный потребитель — Китай — и вовсе находится в системном кризисе, тем не менее, драйверы для ралли все же нашлись.

Все дело в Саудовской Аравии. Поставки сырой нефти из Королевства в августе резко снизились, при этом потоки в большинство основных направлений упали до многолетних минимумов. Это и не удивительно, ведь Эр-Рияд активно сокращает добычу, а следовательно, снижаются и поставки.

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По данным Vortex, экспорт саудовской нефти в прошлом месяце составил 5,58 млн баррелей в сутки, а Kpler оценивает объемы в 5,22 млн баррелей в сутки.

Но эти цифры не должны быть сюрпризом: когда Саудовская Аравия и ее партнеры по группе ОПЕК+ встретились в Вене в начале июня, королевство заявило, что в июле осуществит дополнительное одностороннее сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Впоследствии сокращение было продлено на август и сентябрь.

Анализ поставок по направлениям показывает, что экспорт в основной пункт назначения - Китай упал до самого низкого уровня с июня 2020 года. Поставки в Японию и Южную Корею упали минимальных отметок с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать экспорт из Саудовской Аравии, то есть с начала 2017 года.

При этом, напомним, что в прошлом году росту цен на нефтяном рынке активно препятствовали США, продавая огромные объемы из своего стратегического резерва (SPR). Но резерв этот не безграничен, поэтому продажи закончились, и начались покупки. Администрация Байдена пополняет SPR уже четыре недели подряд, что, безусловно, способствует росту цен.

Учитывая тот факт, что цены наконец вышла из диапазона, который наблюдался 9 месяцев, ускорение, которое мы и видим в последние дни, не должно удивлять.

С точки зрения технического анализа, если на предстоящей неделе так называемая невидимая рука рынка не остановит нефтяное ралли, то вероятность увидеть цену еще на 10 долларов выше будет крайне высокой.

Ценовые войны не останавливаются, и если в прошлом году Штаты были на коне, то теперь они занимают роль проигрывающей стороны. Но самое главное, что бурный рост нефтяных цен может очень быстро привести к новой волне ускорения инфляции, как это обычно и бывает. И тогда Федрезерву придется поломать голову над тем, как действовать дальше. Ведь текущие ставки уже сейчас кажутся непосильными для экономики, а других методов борьбы с ростом потребительских цен в команде Пауэлла не имеют.

Итак, Саудовская Аравия незаметно сокращает мировые поставки и, судя по всему, собирается вернуть нефть к трехзначным значения. Страна в августе уже объявила о значительном повышении цен на свою нефть в Европу и Средиземноморье, а также неожиданно подняла стоимость поставок в Азию. Следом королевство подняло почти все цены на сентябрь в Азию и Европу.

Почему Саудовская Аравия предпочитает цену объему? Все просто: ранее WSJ сообщила, что государственная Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, рассматривает возможность крупнейшего в мире размещения акций. А для хорошей цены размещения нужны высокие цены на нефть.

По словам саудовских чиновников и других источников Wall Street Journal, Saudi Aramco рассматривает возможность продажи акций на сумму до 50 миллиардов долларов. И если сделка состоится — это будет крупнейшая продажа акций в истории.

