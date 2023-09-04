В России в январе — августе 2023-го выдано больше ипотечных кредитов, чем за весь прошлый год

Российские кредитные организации за восемь месяцев текущего года оформили свыше 5,1 трлн руб. ипотеки — это больше, чем за весь 2022 год.

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Как сообщает пресс-служба ВТБ, в прошлом месяце банки предоставили россиянам около 800 млрд руб. на приобретение недвижимости, что стало самым внушительным результатом за всю историю наблюдений.

В самом ВТБ в августе ипотеку получили примерно 35,3 тыс. клиентов; общий объем сделок составил около 180 млрд руб., превысив июльский показалтель на 46%.

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Основная доля выдач пришлась на стандартные программы, по которым клиенты преимущественно покупают вторичное жилье (52% в общем объеме продаж), отметили в финансовой организации. Там уточнили, что средний размер одного кредита составил 5 млн руб., снизившись более чем на 6% с начала года.

Лидерами среди регионов по объему выдач ипотечных кредитов стали Москва и Подмосковье (около 51,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (15 млрд) и Татарстан (8,7 млрд).

По итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ оформили 170 тыс. заемщиков; общий объем сделок превысил 855 млрд руб., что на 44% превышает результат за этот же период прошлого года и на 24% — рекордного 2021-го.