Путин на встрече с Эрдоганом анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в 2024 году

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана начались в Сочи.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Российский лидер анонсировал запуск первого блока атомной электростанции «Аккую» в Турции в 2024 году, передает ТАСС.

«Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — заявил глава государства.

Как уточняет «Интерфакс», Владимир Путин встретил турецкого коллегу на крыльце своей резиденции «Русь».

Ранее сообщалось, что на переговорах лидеров двух стран «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».