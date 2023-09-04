Воздушное пространство Нигера открыли для международных коммерческих рейсов

Пришедшие к власти в Нигере мятежники сообщили об открытии национального воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок, в том числе международных.
Об этом пишет портал ActuNiger со ссылкой на Национальный совет спасения родины (НССР — орган, созданный военными для управления страной после их прихода к власти 26 июля).
Уточняется, что решение об открытии воздушного пространства не распространяется на самолеты военного и другого специального назначения — для них требуется разрешение «компетентных органов».
НССР закрыл воздушное пространство республики 6 августа, опасаясь «вторжения» со стороны государств Экономического сообщества стран Западной Африки, которое заявило о планах добиться возвращения к власти президента Мохамеда Базума силовым путем.
Закрытие воздушного пространства расположенного в центре континента Нигера спровоцировало хаос среди авиакомпаний, в том числе европейских. Перевозчикам пришлось перестраивать маршруты и отменять рейсы.