Воздушное пространство Нигера открыли для международных коммерческих рейсов

Пришедшие к власти в Нигере мятежники сообщили об открытии национального воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок, в том числе международных.

Об этом пишет портал ActuNiger со ссылкой на Национальный совет спасения родины (НССР — орган, созданный военными для управления страной после их прихода к власти 26 июля).