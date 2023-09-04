Врио главы ДНР сообщил об улучшении позиций российских войск под Авдеевкой и Марьинкой

Российские военные улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой в ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

«Мы видим определенное улучшение на марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль», — заявил чиновник.

Он отметил, что на авдеевском направлении российские военные заняли как минимум один опорный пункт ВСУ.

Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении; из нее постоянно ведутся обстрелы Донецка.