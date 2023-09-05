Австралийские газовики угрожают Chevron двухнедельной забастовкой

Скорее всего уже 14 сентября начнется двухнедельная забастовка на двух заводах по сжижению газа американского нефтегазового гиганта Chevron в Австралии: Gorgon и Wheatstone. Об этом сообщил 5 сентября профсоюз, который вел переговоры с представителями американской компании под эгидой австралийской арбитражной организацией «Комиссия по справедливым условиям труда» (FWC). Судя по решению, принятому профсоюзом и рабочими, договориться с администрацией Chevron по условиям труда и зарплате так и не удалось. По крайней мере, пока, потому что переговоры начались 4 сентября и будут проходить ежедневно всю текущую неделю.
С очень высокой вероятностью можно утверждать, что с четверга, 7 сентября, газовики на СПГ-заводах Chevron будут регулярно проводить кратковременные остановки работы: они планируют неделю ежедневно прекращать работу на двух зонах заводов на 11 часов, а также не будут с 7 по 14 сентября проводить определенные работы. Например, разгрузку вертолетов.
«Offshore Alliance наращивает градус борьбы для того, чтобы показать, что проблемы, по которым мы ведем переговоры, вовсе не «трудноразрешимые»»,- говорится в посте профсоюза на Facebook.
Профсоюзные лидеры уверены в окончательной победе. Они считают, что администрация американского энергетического гиганта пойдет на уступки после того, как потеряет несколько миллиардов долларов. На СПГ-заводе Gorgon, кстати, втором по размерам на Зеленом континенте, производится 15,6 млн тонн сжиженного газа в год, а на Wheatstone – 8,9 млн тонн.
Австралия является одним из крупнейших экспортеров СПГ. Конфликты между рабочими и энергетическими компаниями на трех австралийских СПГ-заводах уже спровоцировали очередной период сильной волатильности в ценах на газовых рынках. Трейдеры опасаются, что работа на заводах по сжижению газа, на которые приходится приблизительно 5% всего глобального экспорта СПГ, остановится на продолжительное время.
Главная угроза длительных забастовок в Австралии заключается в том, подчеркивает Reuters, что они скорее всего приведут к обострению конкуренции за газ между Европой и Азией, которая является главным потребителем австралийского газа и которая будет вынуждена компенсировать потери СПГ из-за забастовок за счет других экспортеров, что неизбежно приведет к конкуренции с европейскими покупателями.
Заявление профсоюза свидетельствует о том, говорится в аналитической записке ING, что переговоры пока безрезультатны. Ситуацию на газовых рынках осложняет то, что конфликт между австралийскими газовиками и энергетическими компаниями совпал с периодом профилактики на норвежском газовом месторождении Тролль на шельфе в Северном море, из-за которого экспорт газа северным королевством уже снизился.
Цены на газ скачут с самого начала конфликта в далекой Австралии. В краткосрочной перспективе их еще немного сдерживают запасы газа в Европе к предстоящей зиме: подземные хранилища газа (ПХГ) на континенте, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнены по состоянию на 1 сентября на 92,65%. Тем не менее, вне всяких сомнений забастовки на СПГ-заводах в Австралии значительно усложнят поставки газа и приведут к резкому росту цен на «голубое топливо».