Австралийские газовики угрожают Chevron двухнедельной забастовкой

Скорее всего уже 14 сентября начнется двухнедельная забастовка на двух заводах по сжижению газа американского нефтегазового гиганта Chevron в Австралии: Gorgon и Wheatstone. Об этом сообщил 5 сентября профсоюз, который вел переговоры с представителями американской компании под эгидой австралийской арбитражной организацией «Комиссия по справедливым условиям труда» (FWC). Судя по решению, принятому профсоюзом и рабочими, договориться с администрацией Chevron по условиям труда и зарплате так и не удалось. По крайней мере, пока, потому что переговоры начались 4 сентября и будут проходить ежедневно всю текущую неделю.

С очень высокой вероятностью можно утверждать, что с четверга, 7 сентября, газовики на СПГ-заводах Chevron будут регулярно проводить кратковременные остановки работы: они планируют неделю ежедневно прекращать работу на двух зонах заводов на 11 часов, а также не будут с 7 по 14 сентября проводить определенные работы. Например, разгрузку вертолетов.