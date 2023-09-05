Более 100 млрд рублей вложат в редевелопмент участка между Каширским и Котляковским проездами в Москве

Власти Москвы намерены найти инвестора для реорганизации участка площадью 21 га на юге столицы в рамках программы комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается более чем в 100 млрд рублей, сообщил 5 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок между Каширским и Котляковским проездами площадью более 21 га подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 6 млрд», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, после реализации проекта здесь появится более 16 тыс новых рабочих мест.

На этой территории можно построить 690 тыс недвижимости, включая жилье, коммерческие здания и социальные объекты. «В числе социальных объектов здесь появится детский сад для 400 воспитанников и школа, которую смогут посещать 900 учащихся. Также проект предполагает строительство торговых центров, магазинов, отделений банков, кафе и ресторанов», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, программа комплексного развития территорий (КРТ) создана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории столицы, которые заброшены или используются неэффективно. Претендовать на редевелопмент могут как независимые инвесторы, так и правообладатели, выбор состоится по итогам аукциона.

Всего сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.