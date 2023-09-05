Более 80 га земли в ТиНАО передали власти Москвы инвесторам без торгов

Более 80 га земли в ТиНАО передали власти Москвы инвесторам в аренду без торгов для реализации на этих участках 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На них построят объекты, важные для развития столицы, сообщил 5 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, статус МаИП в Москве присваивают таким проектам, как строительство новых заводов, детских садов и школ, поликлиник и спортивных арен. Для их возведения землю выделяют целевым назначением.

«С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 84,3 га земли для реализации 19 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Так, в ТиНАО уже возведены или продолжают строиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит около 1 млн кв м», — рассказал Владимир Ефимов.

В том числе, в рамках МаИП в этих округах возведут 5 многофункциональных комплексов площадью более 400 тыс кв м, 5 новых производств и технопарков площадью почти 215 тыс «квадратов», 3 школы и детских сада, а также несколько транспортных объектов и спортивный комплекс, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Некоторые из проектов, стартовавших за последние 5 лет, уже сданы в эксплуатацию. Например, в Коммунарке открыли большую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи учеников и построенную в рамках программы МаИП. В школе также оборудовали театральный зал, студии живописи и хореографии.

Другие инвесторы возводят производственные площадки, такие как завод инновационных модулей для строительства домов в поселении Марушкинском. «Недавно инвестору выделили еще один участок для предприятия по выпуску импортозамещающих материалов. В этом году запланирован ввод второй очереди завода, где будут производить 500 тыс кв м жилых модулей, здесь смогут работать 2,5 тыс человек», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, инвесторы возводят в ТиНАО два технопарка: в Крекшине (площадью почти 17 тыс кв м) и в Троицком, где появится вторая очередь стартап-студии «ТехноСпарк». «В ТиНАО реализуются значимые и масштабные инвестиционные проекты, в том числе по созданию инновационной инфраструктуры. Развитие технопарков на этой территории способствует формированию благоприятной инновационной среды и привлечению научных компаний, стартапов и высокотехнологичного бизнеса», — резюмировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.