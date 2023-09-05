Число инфицированных коронавирусом в Москве за неделю выросло почти в два раза

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за период с 28 августа по 3 сентября вырос по отношению к предыдущей неделе на 31,6%.

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Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%», — говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что рост заболеваемости зафиксирован в 53 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране. За неделю умерли 16 человек, заразившихся COVID-19, число госпитализаций составило 1172 человека, увеличившись на 13,2%. Выздоровели 3655 инфицированных — на 17,8% больше, чем неделей ранее.

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Ситуация с коронавирусом обостряется четвертую неделю подряд, отмечает «Интерфакс». За период с 21 по 27 августа рост составлял 19,6%, было зарегистрировано 11 летальных исходов.

В Москве число заболевших COVID-19 за неделю достигло 1857; по сравнению с предыдущей неделей показатель подскочил почти в два раза. В столичные больницы были помещены 434 человека, выздоровели 1 386 пациентов, умер один заболевший. Ранее, в период с 21 по 27 августа, в городе был выявлен 971 случай заражения, скончался также один человек.

Рост числа зараженных в городе фиксируется пятую неделю подряд. Всего в Москве с начала распространения COVID-19 зарегистрировано 3 531 380 случаев заболевания и 49 211 погибших.