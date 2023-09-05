«Анкара заняла позицию главного переговорщика Запада с Россией»

Совместная пресс-конференция, которую провели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи 4 сентября, произвела на общественность самое приятное впечатление. Президент России констатировал, что по итогам 2022 года наш товарооборот увеличился на 86 процентов и превысил $62 млрд (по оценке Эрдогана — еще больше -$69млрд), это абсолютный рекорд. При этом доля доллара и евро во взаиморасчетах последовательно снижается. Центробанки двух стран ведут расчеты в национальных валютах. В прошлом году, по словам Путина, Турцию посетили более пяти миллионов туристов из России, а за первую половину текущего года — еще 2,2 миллиона россиян (по оценке Эрдогана — 3,5 млн). Эрдоган выразил благодарность за поддержку, которую оказала Россия в после землетрясения 6 февраля, и при тушении лесных пожаров.

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Лидеры стран анонсировали новую зерновую инициативу. «Мы предложили, в частности, организовать поставки одного миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны, — сообщил Владимир Путин. — Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны. Переговоры практически близки к завершению: в ближайшие пару-тройку недель поставка начнется».

При этом и Путин и Эрдоган подчеркнули, что данная инициатива не является заменой зерновой сделки, которая так же может быть возобновлена. «Сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — сказал Путин.

Президент Турции отметил, что для разрешения конфликта между Россией и Украиной прилагаются большие дипломатические усилия. «Украине необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время», — сказал Эрдоган.

О чем могли разговаривать Путин и Эрдоган за закрытыми дверями — в этом вопросе разбирались участники круглого стола в РИА Новости 5 сентября.

Хеджирование по-турецки

«Эрдоган хочет позиционировать себя в качестве единственного возможного посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, — предположил в ходе круглого стола доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Павел Шлыков. — В условиях, когда во внутренней жизни Турции есть много проблем, для Эрдогана важна история международного успеха. Он хочет утвердить Турцию в роли глобальной державы, которая ориентирована не только на решение региональных вопросов, связанных с Сирией или восточным Средиземноморьем, но и вопросов глобального противостояния России и НАТО».

Говоря о проекте трехстороннего соглашения между Россией, Турцией и Катаром о поставке российского зерна в Африку, Павел Шлыков предположил, что это «благотворительное» мероприятие очень экономически выгодно Анкаре.

«Это обеспечит Турции лидирующее положение страны-экспортера готовой продукции — муки из российского зерна. И одновременно — стабильное финансирование поставок в Африку со стороны одного из своих главных союзников — Катара, который будет обеспечивать логистику этой продукции», — сказал специалист.

По словам аналитика, Турция демонстрирует потрясающую способность к балансированию и хеджированию рисков. Когда не получается договориться с одним крупным игроком, ну, например — с ЕС о поставках своей продукции, у Турции всегда находится альтернативный сценарий. Сначала зерновая сделка, теперь — новый гуманитарный продовольственный проект.

«Даже в тяжелых условиях международного противостояния Турция максимизирует свои выгоды. Кроме того, Анкара создает множество гибких альянсов со странами, враждебными друг другу», — констатирует Павел Шлыков.

Например, участники круглого стола отметили, что одновременно с переговорами в России, на Украине появился новый министр обороны, близкий к Турции крымский татарин Умеров. Он будет, в первую очередь, отвечать за поставки вооружений, в том числе — из Турции.

Каков посредник

«Конечно, веры в искреннее желание Турции урегулировать конфликт на Украине нет, и быть не должно. Поэтому Главный итог переговоров в другом — Россия и Турция продолжают слышать и понимать друг друга. Турция понимает наши проблемы, а поскольку на Западе нам говорить стало не с кем, то Анкара заняла позицию главного переговорщика Запада с Россией», — сказал участникам круглого стола заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Аналитик напомнил, как Турция вела себя во время второй мировой войны. Она долгое время соблюдала нейтралитет, сотрудничая в торговле с обеими коалициями. И только в самом конце вступила в войну сама. Естественно — на стороне победителей.

«Ждать от Анкары, что она сейчас определится, за кого она — не следует. Если будет побеждать Россия, то за несколько дней до нашей победы Турция поддержит новый мировой порядок, вступит в БРИКС и даже может дистанцироваться НАТО. Если верх возьмет НАТО — все будет наоборот», — предполагает Владимир Аватков.

«Эрдоган стремится обеспечить благоприятные для Турции условия при любом исходе противостояния России и НАТО на Украине», — соглашается с собеседниками заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев

Своя игра

Итак, Турция пытается вести свою игру. Но возможно ли это для члена НАТО? Этот вопрос задал «Эксперт» участникам круглого стола.

«Членство Турции в НАТО не позволяет ей быть полностью самостоятельным игроком. Анкара должна постоянно оглядываться на блок. Я не исключаю, что и вооружение для Украины Турция поставляет под давлением, — сказал Владимир Евсеев. — В то же время Анкара постоянно пытается продемонстрировать свою независимость, и это создает сложности в турецко-американских отношениях. Турция не собирается, естественно, никуда уходить из НАТО, но она не воспринимается в блоке, как своя. Если бы Турцию считали своей, то ее, наверное, не выдавили бы из программы по производству самолетов F-35».

По мнению военного эксперта, Турция так и останется «инородным телом» в НАТО. Для США необходимо обеспечивать присутствие блока на этом фланге, поэтому американцы вынуждены терпеть Анкару в своем альянсе. А Турция продолжит сохранять двойственность, Эрдоган будет маневрировать между Москвой и Киевом (Вашингтоном).

«Во время холодной войны НАТО было необходимой защитой для Турции, - сказал Павел Шлыков. — Сейчас отношение Турции к НАТО изменилось. Теперь Анкара рассматривает блок не как своего защитника, а как площадку для реализации стратегических возможностей. Поэтому она требует своей субъектности в НАТО. И, не выходя из блока, подчиняясь некоторым, но не всем, его требованиям, Анкара присоединяется ко многим другим глобальным организациям. В частности, рассматривается сотрудничество и с БРИКС, куда Турцию настойчиво приглашает Китай, и с евразийскими организациями».