Эрдоган: перспектив мира на Украине на горизонте нет

Перспектив для достижения мира на Украине на горизонте не просматривается.

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам в самолёте по возвращению из Сочи, где накануне у него проходили переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, позиция Анкары в отношении продолжающегося конфликта однозначна – с самого первого дня Турция выступала за мир, диалог и дипломатию, передаёт РИА Новости.

«Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития, – подчеркнул Эрдоган. – Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, военный конфликт, продолжающейся уже1,5 года, все ещё идет. И никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается».

При этом глава Турции отметил, что Анкара готова внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон.

«Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что конфликт, наносящий ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права», – резюмировал Эрдоган, добавив, что в «войне нет победителей, а в мире нет проигравших».

Как ранее писал «Эксперт», Путин и Эрдоган в ходе переговоров, которые проходили 4 сентября в Сочи, «сверили часы» по всем направлениям двусторонней повестки и провели исчерпывающий анализ всех вопросов.