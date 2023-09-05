Geely Tugella – китаец с европейскими корнями

Китайский автопроизводитель Geely, можно сказать, движется в авангарде тенденции интеграции автопрома КНР с европейскими традициями. Связано это с тем, что еще 13 лет назад, в 2010 году корпорация поглотила ведущего шведского автопроизводителя Volvo. C тех пор европейские технологии и дизайн все сильнее укореняются в модельном ряду Geely.

Особенно наглядно этот процесс проявляется в обновленной недавно модели кросс-купе Geely Tugella. Машина эта была представлена в 2019 году, в следующем 2020-м появилась и на российском рынке. Она названа в честь знаменитого водопада Тугела в Южной Африке, который является ни много ни мало, вторым по высоте водопадом мира. Что ж, Tugella получилась созвучной своему названию, она изящна подобно изгибам горной реки и скрывает в себе буйный нрав.

Под капотом автомобиля спрятан мощный турбированный двухлитровый мотор с отдачей 238 л.с. С недавних пор в России доступна модификация поспокойнее: на выбор есть двигатель с тем же рабочим объемом в 2,0 л., но с более скромными 200 л.с. Силовой агрегат представляет из себя полный аналог шведского мотора (семейства Drive-E), который характеризуется достаточно высокой надежностью и долговечностью, однако при этом несколько капризен к качеству бензина. Пользователи такого мотора также говорят о том, что он требует регулярной промывки форсунок и склонен к образованию нагара на впускных клапанах.

Двигатель агрегирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin, которой оснащаются многие модели разных мировых брендов, включая премиальные BMW, Jaguar, Lexus. За разработку внешнего вида модели отвечал маститый дизайнер Питер Хорбери, бывший шеф-дизайнер Volvo, в результате работы которого очертания Tugella получились современными и при этом сдержанными, можно сказать, интеллигентными.

Внешние черты автомобиля гармонично согласованы межу собой, они не производят «вау-эффекта», а отличаются умеренным консерватизмом. Внутри также нет буйство фактур – все сдержанно, практично, но при этом очень солидно: всюду обращает на себя качество деталей, исполненных с большим вкусом. Единственное тут замечание – это высокая линия остекления, из-за чего кресло водителя интуитивно приходится поднимать почти в верхнее положение, чтобы иметь наилучший обзор. А вид через заднее стекло в любом случае будет ограниченным – покатая дверь багажника дает урезанный обзор через внутрисалонное зеркало. Но это ограниченность с лихвой компенсирована крупными наружными зеркалами, через которые видна вся дорожная обстановка сзади.

Одновременно автомобиль не разочарует своей вместительностью: передние водитель и пассажиры чувствуют себя вольготно, нет стеснений и на заднем ряду, куда комфортно уместятся три пассажира. Номинальный багажник в 326 литров может показаться скромным для автомобиля такого класса. Но тут есть хитрость: если демонтировать жесткую шторку, то сзади открывается уже 446 литров багажного пространства, способного вместить много поклажи, например, для семейного автопутешествия.

Рулится Tugella точно и азартно. Инженерам китайской компании удалось перенять традиции шведского партнера, машины которого традиционно выделялись эталонным балансом комфорта и точного отклика на вращение рулевого колеса. Tugella цепко меняет траекторию движения, не требует подруливания в виражах. Разве что на больших скоростях руль становится немного пустоват, требуя повышения внимательности водителя.

Безупречно работаю электронные помощники: активный круиз-контроль исправно держит дистанцию в потоке, автоматика способно вовремя реагировать в ситуации, если вдруг спереди в ряд втиснулась машина такси или нетерпеливый водитель. Кроссовер способен проявить себя и на легком бездорожье: ходы подвески этого авто короткие, но, например, на раскисшем грунте машина уверенно себя чувствует за счет работы системы стабилизации, которая умело перераспределяет крутящий момент на колеса.

Вообще Tugella производит впечатление технологичного гаджета на колесах: центральный мультимедийный тачскрин с диагональю в 12,3 дюйма радует приятной графикой, скоростью отклика. Расстроить может разве что отсутствие привычных систем интеграции с популярными мобильными операционными системами в виде Android Auto или Apple CarPlay. На замену им есть приложение CarbitLink, повозившись с которым в итоге можно добиться трансляции данных со смартфона на головной экран.

В России спрос на Geely Tugella весьма устойчивый: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) по итогам первых семи месяцев 2023 года модель занимает 11-е место в списке продаж с показателем 4,42 тыс. реализованных экземпляров и внушительным приростом в 84%. Безусловно, продвижение этой модели сдерживает довольно высокая цена. Топовая комплектация Tugella (Flagship Sport) сейчас оценивается во внушительные 4,32 млн руб. А самый доступный вариант (комплектация Luxury с мотором 200 л.с. предлагается за 3,89 млн. руб.). Но кто сказал, что китайский автомобиль должен быть дешевым? Особенно в нынешних условиях развития российского автомобильного рынка, когда автопроизводители из КНР успешно штурмуют в РФ в том числе и премиальные рыночные ниши.