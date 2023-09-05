Опасная ошибка Германии

Почетный профессор Института экономических исследований IFO Ганс-Вернер Синн назвал Германию на Форуме Амброзетти в Италии «больным человеком Европы». Он также подчеркнул, что энергетическая политика канцлера Олафа Шольца и вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека очень выгодна правым партиям, популярность которых сейчас стремительно растет.

Про широко известный термин, приписываемый Николаю I и относившийся в оригинале к Турции (президент Турции Эрдоган несколько лет назад назвал «больным человеком Европы» саму Европу), сейчас вспомнили после того, как производственный сектор Германии, «мотор» первой экономики континента, начал раз за разом работать со сбоями. Германию уже называли «больным человеком» четверть века назад, в 1998 году, когда немецкая экономика восстанавливалась после воссоединения с ГДР.

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«Это не краткосрочное явление»,- уточнил Синн в интервью CNBC.

В основе «болезни», его мнению, лежит немецкий автопром, который часто называют «сердцем» немецкой экономики и от которого зависит множество секторов в промышленности. Автомобили остались главным экспортным продуктом Германии и в прошлом году. По данным управления статистики Destatis, они составили 15,6% от всей стоимости проданных за границей немецких товаров.

Берлин сообщил в мае 2022 года о первом за много десятилетий дефиците внешней торговли, составившем 1 млрд евро. ФРГ, правда, временно превратилась из экспортной страны в импортную, т.е. импорт превысил экспорт. Сейчас, правда, у Германии вновь торговый профицит. В июне он составил 18,7 млрд евро, но экспорт все равно остается невысоким.

По словам Синна, одним из симптомов «болезни» Германии являются сомнения инвесторов в правильности энергетической политики властей. Взять, к примеру, задачу выйти к 2045 году на ноль по выбросам СО2. Об этом плане вновь заговорили в прошлом году, когда Европа отказалась от дешевого трубного газа из России. Чаще всего отказ ФРГ от российского газа называют «дико оптимистичным».

Выступая на форуме в Италии, Ганс-Вернер Синн заявил, что надежды на ветровую и солнечную энергию привели к «проблеме с волатильностью». Нынешняя энергетика двойная и состоит из возобновляемой и традиционной (ископаемые виды топлива) и обходится налогоплательщикам очень дорого. Между тем, двойная цена за энергию крайне негативно сказывается на экономике.

Германия может лишиться 2-3% производства, потому что компании переезжают в страны, где газ и электроэнергия стоят меньше. Например, в США и Саудовскую Аравию, как написали авторы исследования Berenberg. Главный экономист этой компании Хольгер Шмидлинг написал в этом исследовании, что неопределенность в отношении цены электроэнергии сильно бьет по деловым настроениям.

Бросается в глаза и рост разочарования немецкого общества «зеленой» политикой правительства Шольца. Синн полагает, что она приведет к политическим осложнениям.

«Это несомненно обратная реакция,- сказал он, имея в виду растущую популярность правой партии «Альтернатива для Германии, которая в июне впервые выиграла выборы в районный совет.- Я не собираюсь давать оценки, но нынешняя политика, которая строилась на идеологии, полностью себя исчерпала и разочаровала».