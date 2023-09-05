Герой России заявил, что ВС РФ развенчали миф о западной танковой мощи

ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции развенчали миф о западной танковой мощи.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин, по словам которого, поставленные Западом для нужд ВСУ немецкие танки Leopard, «прекрасно разлетаются» во все стороны, попав на российские мины.

«Мы видели кадры, когда Leopard и БМП подрываются на наших противотанковых минах, – подчеркнул Герой России. – И как ранее заявлялось, что, вот, Leopard – это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что этот танк прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны».

При этом Сайфуллин отметил, что благодаря отличной работе оборонно-промышленного комплекса РФ, в распоряжении сапёрных подразделений нашей армии имеется достаточное количество мин, чтобы уничтожать используемую в ходе наступательной операции ВСУ западную военную технику.

«Мин предостаточно – хватит на каждый Leopard, на каждую Bradley. Так что мы ждем, мы готовы», – резюмировал Герой России.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством ВС РФ сообщил, что ВСУ с начала так называемого контрнаступления потеряли более 66 000 человек и 7 600 военной техники.