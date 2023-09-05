Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отправила в Пекин своего заместителя Антонио Таджани, возглавляющего внешнеполитическое ведомство, с непростой задачей – убедить китайских «товарищей» в том, что Рим хочет продолжать дружить и сотрудничать с Поднебесной, но при этом хочет выйти из китайского проекта «Один пояс, один путь» (BRI). Относительно желания дружить и сотрудничать «на расстоянии» все понятно, потому что дружба и сотрудничество с Китаем сейчас на Западе не приветствуются и могут быть расценены «Большим братом» Вашингтоном как предательство. С другой стороны, итальянцам, конечно, очень не хочется разрывать взаимовыгодные отношения со второй экономикой планеты. Поскольку же без уступок, похоже, не обойтись, в Риме решили, чтобы показать свою лояльность делу демократии и США выйти из грандиозного китайского проекта. Задача, поставленная перед Антонио Таджани, не просто нелегкая, но очень трудная. Достаточно сказать, что посол КНР в Италии Цзя Гуйдэ уже заявил, что выход Италии из BRI не останется без «негативных последствий». Он, кстати, назвал выход из проекта «безрассудным решением».

Антонио Аджани, находящийся сейчас в Пекине с трехдневным визитом, написал после встречи 4 сентября с китайским коллегой Ван И, что Италия «энергично работает над расширением диалога и культурных, экономических и научных обменов» с Китаем и что итальянские дипломаты хотят продолжать встречи с высокопоставленными китайскими дипломатами.