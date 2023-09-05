Италия боится разозлить китайского дракона

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отправила в Пекин своего заместителя Антонио Таджани, возглавляющего внешнеполитическое ведомство, с непростой задачей – убедить китайских «товарищей» в том, что Рим хочет продолжать дружить и сотрудничать с Поднебесной, но при этом хочет выйти из китайского проекта «Один пояс, один путь» (BRI). Относительно желания дружить и сотрудничать «на расстоянии» все понятно, потому что дружба и сотрудничество с Китаем сейчас на Западе не приветствуются и могут быть расценены «Большим братом» Вашингтоном как предательство. С другой стороны, итальянцам, конечно, очень не хочется разрывать взаимовыгодные отношения со второй экономикой планеты. Поскольку же без уступок, похоже, не обойтись, в Риме решили, чтобы показать свою лояльность делу демократии и США выйти из грандиозного китайского проекта. Задача, поставленная перед Антонио Таджани, не просто нелегкая, но очень трудная. Достаточно сказать, что посол КНР в Италии Цзя Гуйдэ уже заявил, что выход Италии из BRI не останется без «негативных последствий». Он, кстати, назвал выход из проекта «безрассудным решением».
Антонио Аджани, находящийся сейчас в Пекине с трехдневным визитом, написал после встречи 4 сентября с китайским коллегой Ван И, что Италия «энергично работает над расширением диалога и культурных, экономических и научных обменов» с Китаем и что итальянские дипломаты хотят продолжать встречи с высокопоставленными китайскими дипломатами.
Главной задачей Таджани является подготовка выхода Италии из мегапроекта, но выйти необходимо так, явно наставляла его Джорджия Мелони перед поездкой, чтобы окончательно не рассориться с Пекином. Готовить почву для этого он начал заранее.
«Решение войти в «Один пояс, один путь» было принято в прошлом (в 2019 г.),- сказал Таджани 2 сентября в интервью Bloomberg Television на Форуме Амброзетти в Черноббио.- Как бы Италия не поступила с проектом, это нельзя рассматривать как недружественное по отношению к Китаю действие».
Риму необходимо решить до конца 2023 года, продолжать ли участие в этом мегапроекте, кстати, детище Си Цзиньпина. Джорджия Мелони тоже планирует посетить Пекин с рабочим визитом в недалеком будущем. Пекин планирует провести в октябре саммит, посвященный десятилетию «Одного пояса, одного пути», в котором примет участие и президент Путин.
Участие Италии в BRI стало для Рима проблемой, потому что он – единственный участник этого проекта в Большой семерке. Естественно, остальные участники союза развитых стран и, в первую очередь, США, отношения которых с Китаем сейчас напряжены до предела, косо смотрят на итальянцев, вознамерившихся плыть против течения.
В Риме намерение выйти из BRI объясняют тем, что участие с ним не оправдало надежд несмотря на то, что Ван И на переговорах с Антонио Таджани назвал его взаимовыгодным. К примеру, в то время, как импорт из Китая в 2020-22 годах существенно вырос, с итальянским экспортом в Поднебесную ситуация противоречивая: в 2021 г. он взлетел почти на 20%, но в прошлом вырос всего лишь на 5%, т.е. не дотянул даже до инфляции. В 2022 году экспорт Италии в КНР, по словам самого Таджани, составил почти 16,5 млрд евро. По этому показателю Италия уступает Германии и Франции. В основном итальянцы экспортируют в Китай лекарства и другие фармацевтические продукты, а также оборудование.
Италия оказалась между двух огней, конечно, не одна. Не прочь еще больше укрепить, а не ослабить связи с КНР и другие европейские страны. Однако против этого возражает не только Вашингтон, но и Брюссель, который, естественно, не может возразить Большому брату, даже если ухудшение отношений с Пекином против интересов объединенной Европы. Как сообщал не так давно Bloomberg, США давят на Рим и требуют выйти из BRI.