Пекин создает 40-миллиардный фонд для производства чипов

Китайское правительство ответило на принятый в США в августе прошлого года закон «О чипах и науке», согласно которому для производства полупроводников и исследования в этой отрасли предусматриваются государственные субсидии в размере почти 53 млрд долларов. Пекин наконец решил тоже создать фонд для развития полупроводниковой отрасли, но немного меньше американского – размером в 40 млрд долларов, сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.

С помощью этого фонда в Поднебесной надеются не проиграть необъявленную технологическую войну, которую США развязали против Китая. Китайский фонд для производства чипов, может, и уступает американскому, но значительно превосходит инвестиции по двум другим схожим проектам за последнее десятилетие. Как сообщают источники Reuters, одной из основных сфер для инвестиций будет разработка и сборка оборудования для производства современных полупроводников.