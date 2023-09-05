Пекин создает 40-миллиардный фонд для производства чипов

Китайское правительство ответило на принятый в США в августе прошлого года закон «О чипах и науке», согласно которому для производства полупроводников и исследования в этой отрасли предусматриваются государственные субсидии в размере почти 53 млрд долларов. Пекин наконец решил тоже создать фонд для развития полупроводниковой отрасли, но немного меньше американского – размером в 40 млрд долларов, сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.
С помощью этого фонда в Поднебесной надеются не проиграть необъявленную технологическую войну, которую США развязали против Китая. Китайский фонд для производства чипов, может, и уступает американскому, но значительно превосходит инвестиции по двум другим схожим проектам за последнее десятилетие. Как сообщают источники Reuters, одной из основных сфер для инвестиций будет разработка и сборка оборудования для производства современных полупроводников.
Председатель КНР Си Цзиньпин уже много лет и много раз подчеркивал, что Китай нуждается в собственной полупроводниковой отрасли, которая обеспечит национальную безопасность и сделает его полностью независимым от иностранных производителей. Важность «полупроводниковой» независимости многократно выросла 2-3 года назад, когда Вашингтон ввел в свойственном ему стиле в одностороннем порядке ограничения на экспорт полупроводниковых технологий, чипов и оборудования для их производства в КНР. Свои действия Белый дом объяснял опасениями, что Пекин будет использовать самые современные и мощные чипы в военных целях.
В прошлом году США ввели целый пакет санкций, запрещающий продавать Поднебесной оборудование для производства современных полупроводников. Вашингтон, который не любит воевать в одиночку и всегда старается собрать вокруг себя как можно больше союзников, привлек к технологической войне против Китая Нидерланды и Японию, которые ввели против Поднебесной аналогичные санкции и ограничения.