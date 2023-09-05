Летевшие в сторону столицы БПЛА сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях

Три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, уничтожены в Калужской и Тверской областях, а также в Подмосковье.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в результате падения обломков одного из дронов в Истринском районе Московской области повреждения получил гараж, пострадавших нет.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева опубликовала фото с места падения обломков беспилотника в районе СНТ «Высоковольтник».

«На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 — террористический акт», — написала она. Уточняется, что БПЛА был сбит в 04:15 утра.

В столичных аэропортах были задержаны около 40 рейсов, сейчас ограничения сняты.