Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев оценили ход реализации ряда прорывных для Ингушетии проектов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и предприниматель Михаил Гуцериев приняли участие в презентации здания ИТ-Академии, ИТ-Отеля, а также торгово-развлекательного центра в Магасе.

Что касается Академии цифрового развития, то ее намерены открыть уже весной следующего года. Здесь планируют вести подготовку специалистов в таких областях как программирование, ИИ, дизайн, управление проектами и продуктами. Согласно предварительным оценкам, учреждение ежегодно будет выпускать порядка пятисот высококвалифицированных специалистов.

По словам Махмуда-Али Калиматова, речь идет о проекте, который станет полезен для каждого жителя республики, ведь желание учиться может появиться не только в молодом возрасте. Благодаря академии шансы на развитие в востребованной сейчас ИТ-сфере будут у каждого жителя региона.

«Это десятки шагов вперед в технологическом плане для всей Ингушетии», – сказал глава республики, добавив, что со временем ингушские специалисты будут работать по всей стране. Михаил Гуцериев, в свою очередь, подчеркнул, что обучение в Академии будет вестись на бесплатной основе,

«Нужно понимать, что для того, чтобы добиться успеха, нужно желание и воля, а также умные люди рядом. И важно, конечно, чтобы была и поддержка со стороны власти», – сказал меценат.

Добавим, что планы властей Ингушетии по развитию ИТ-сферы полностью соответствует тем целям, которые перед региональными властями ставит федеральный центр. Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что стране необходимо развитие сквозных технологий, широкая цифровая трансформация, а также повышение качества подготовки инженерных и ИТ-специалистов.

«Нужны четкие, конкретные, ясные решения, которые уже в самое ближайшее время можно реализовать на деле», – подчеркивал Путин.

Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев также осмотрели объект инфраструктуры будущей Академии. Речь, в частности, идет об отеле, в котором бесплатно смогут проживать преподаватели и иногородние студенты учебного заведения. Более того, отель будет функционировать в том числе и в привычном режиме, то есть принимать у себя всех желающих. Стоит отметить, что в проектировании этого объекта задействована компания международного уровня «САФМАР Плаза», поэтому не вызывает сомнений, что гостиница будет соответствовать высоким стандартам качества.

Еще одним объектом, реализация которого полным ходом идет в Магасе, является крупный торгово-развлекательный центр на территории, прилегающей к Башне Согласия.

Планируется, что на площади 18 тысяч квадратов разместится большая зона фуд-корта, два кинотеатра, зал для игры в боулинг, крупные сетевые магазины, торговые павильоны, детский развлекательный центр и искусственный каток. Оценивая проект, Михаил Гуцериев заверил, что ему нет равных на всем российском юге.

«У нас в республике нет крупных залежей сырьевых ресурсов, но есть ум и воля наших людей. И я предлагаю максимально использовать этот потенциал», – сказал бизнесмен, выразив готовность помогать в реализации проектов, способствующих развитию Ингушетии.