Минфин спрогнозировал объем дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ прогнозируется в сентябре в размере 279,12 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Ведомство с 7 сентября по 5 октября планирует ежедневно направлять на покупку валюты и золота по 13,15 млрд рублей.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило -2,96 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Уточняется, что в период с 7 сентября по 5 октября текущего года ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей. При этом в ведомстве напомнили, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Центробанк приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок до конца года.

