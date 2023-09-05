Минфин запланировал изменить условия льготной ипотеки

В министерстве финансов РФ обсуждается возможность повышения минимального первоначального взноса в рамках программы льготной ипотеки, а также изменения величины субсидии банкам. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

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«Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку. Формула построена так, что, когда ключевая ставка растет, банки получают значительно больше. Получается такая ситуация, что, когда ставка растет, бюджет платит больше, а банки на самом деле больше зарабатывают. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, чтобы скорректировать», — цитирует «Интерфакс» Чебескова.

Он уточнил, что предполагается повышение размера минимального первоначального взноса с нынешних 15% до 20%. По словам представителя министерства, пока речь идет о коррекции «в краткосрочной перспективе», однако есть мысли сделать механизм льготной ипотеки «более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям». Потому что, если ключевая ставка упадет, банкам «это может быть не выгодно, тогда будет необходимо опять это менять».

