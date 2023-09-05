Минобороны сообщило об уничтоженном над Крымом беспилотнике

Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымским полуостровом.
Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что беспилотники самолетного типа были уничтожены рано утром 5 сентября над территорией Истринского района Подмосковья, а также в Калужской и Тверской областях.