Минобороны сообщило об уничтоженном над Крымом беспилотнике

Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымским полуостровом.

Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что беспилотники самолетного типа были уничтожены рано утром 5 сентября над территорией Истринского района Подмосковья, а также в Калужской и Тверской областях.