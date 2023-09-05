Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

На брифинге 5 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которую ВС РФ проводят на Украине.

Согласно данным ведомства, за последние сутки на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Весёлое (ДНР). Уничтожено до 225 боевиков, 9 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град». В районе населённого пункта Первомайское (ДНР) уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка (ДНР). В районе Урожайного (ДНР) пресечены действия ДРГ. Потери противника составили до 175 боевиков, 4 автомобиля и две гаубицы (Д-20, Д-30).

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ при поддержке авиации артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 2 атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Уничтожено до 170 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, 3 артиллерийские системы М777, 3 гаубицы (Д-20, Д-30, М119 производства США), 2 танка, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и орудие FH-70 производства Великобритании. В районе города Орехов (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 3 атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 70 боевиков, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 50 боевиков, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 40 боевиков, в том числе 2 ДРГ, а также 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах. Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка (ДНР).

Российские средства ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 33 БПЛА в районах населённых пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское (ЛНР), Берестовое, Петровское, Семигорье, Весёлое (ДНР), Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое (Запорожская область), Голая Пристань и Новая Маячка (Херсонская область).

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 467 самолётов, 248 вертолётов, 6 409 БПЛА, 435 ЗРК, 11 653 танка и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин РСЗО, 6 230 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 715 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО дрон был уничтожен.