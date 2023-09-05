Минтруд сообщил о росте уровня занятости в России

Вовлеченность в занятость в России за последние 1,5 года значительно увеличилась.

Об этом в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, передаёт РИА Новости.

«За последние 1,5 года вовлеченность в занятость при тренде достаточно восходящем в части демографии увеличилась практически на 2,5 млн», – сообщила она.

Кроме того, по словам чиновника, данный тренд наблюдается в различных возрастных группах, в том числе и среди молодежи. Так, как отметила Мухтиярова, безработица среди молодых людей (15-29 лет) активно снижается и сейчас составляет 6,4%.

Как ранее писал «Эксперт», в конце июня текущего года вице-премьер России Татьян Голикова заявила об историческом минимуме безработицы в стране. Согласно её данным, в мае 2023 года уровень безработицы снизился до 3,2%.

При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных на тот момент составляла 516 тыс. человек, что на 48 тыс. меньше, чем в начале года». По словам Голиковой, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тыс. человек, что на 48 тыс. меньше, чем в начале года.