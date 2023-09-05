Московский завод выпустит не менее 40 токарных станков особо высокой точности

Инновационный токарный станок особо высокой точности, который станет полноценной альтернативной продукции из США, Германии, Швейцарии и Нидерландов, запустят в серийное производство в столичном «ВНИИинструмент» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал»). Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработка предназначена для выполнения операций по металлообработке, в том числе для изготовления режущего инструмента. Модель УТС-300 имеет жесткую и термостабильную конструкцию и позволяет достичь микронной точности обработки заготовок. Завершить разработку и контрактацию планируют в четвертом квартале 2023 года, а в период 2024–2025 годов предполагается произвести не менее 40 станков.

Как уточнил Овчинский, в столице станкоинструментальную продукцию, в том числе металлорежущие и деревообрабатывающие станки, выпускают более 30 предприятий. Новое изделие разработали по заказу Минпромторга.

По словам генерального директора ООО «РТ-Капитал» Семена Якубова, модель УТС-300 помимо стандартных видов токарно-фрезерных работ позволяет производить твердое точение заготовки, которое заменяет некоторые операции шлифования. Использование изделия в ряде случаев позволит отказаться от применения шлифовального оборудования в технологической цепочке, что повысит экономическую эффективность производства.

Выставочный образец станка представили в мае на международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка 2023» в Москве.