На АЭС «Пакш-2» начались работы по сооружению котлована под шестым энергоблоком

Выемка грунта из котлована под будущим шестым энергоблоком атомной электростанции «Пакш-2» стартовала в Венгрии.

Статья по теме: Власти Венгрии одобрили строительство «Росатомом» двух энергоблоков на АЭС «Пакш-2»

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Выемка грунта под будущим шестым реакторным блоком атомной электростанции в Пакше началась на глубину до 5 м. Ранее то же самое было сделано на месте будущего сооружения пятого энергоблока», — цитирует чиновника агентство.

Сийярто отметил, что с данного участка вывезено около 1 млн куб. м грунта, для этого используются восемь экскаваторов и 30-40 грузовиков.

Следующим этапом станет углубление котлована, в некоторых местах его глубина будет достигать 23 м.

«Завершение работ в 2030 году остается реалистичной целью», — подчеркнул глава венгерского МИД. По его словам, после ввода в строй второй очереди АЭС в Пакше будет вырабатывать до 70% электроэнергии, потребляемой в Венгрии. «Таким образом, нам не придется выходить на международные рынки, мы не будем подвержены безумным изменениям цен», — подчеркнул Сийярто.

В настоящий момент на введенной в эксплуатацию в начале 80-х атомной электростанции «Пакш» функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков, а в конце 2014-го «Росатом» и венгерская MVM заключили соответствующий контракт. Предполагается, что на АЭС появятся два энергоблока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком является входящая в «Росатом» компания «Атомпроект».