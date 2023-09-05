Нефть вырвалась вверх из коридора

В понедельник ноябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent, превысив пик этого года ($89,09 за баррель в январе), достиг $89,22. Тем самым он вышел на максимум с 1 декабря.

Цены на один из основных маркерных сортов нефти вновь штурмуют зону сопротивления на верхней границе широкого диапазона, – примерно $70-89 – в котором находятся с конца прошлого года. И в этом году это, безусловно, самая успешная такая попытка.

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Формально говорить о том, что цена Brent вырвалась из коридора вверх, все еще рановато. Это было бы корректно при быстром продолжении роста к $90, а то и выше, когда вся зона сопротивления была бы уверенно – и даже с запасом – пройдена. Вчера же день был завершен на $89.

Сомнения могут вызывать и обстоятельства, при которых это произошло. Вчера мировой товарный рынок был особенно «тонок»: трейдеры в США праздновали День труда – и в подавляющем большинстве не работали. Подобные дни известны нелогичными движениями. Потому не произошло и массового покрытия «шортов», которое подбросило бы котировки в район $90 и выше за баррель.

Однако есть все основания отнестись ко вчерашнему достижению серьезно. Только малая часть из них имеет отношение к техническому анализу. Тем не менее и характер движения, и размер базы, из которой вырываются цены, позволяют говорить о возможности их ухода не только в район $90-95 или даже $100, но и о более высоких целях. При этот другой маркерный сорт – WTI – свой прорыв уже совершил.

Это произошло еще в пятницу, когда Brent в мучительной борьбе в очередной раз в этом году так и не смогла преодолеть отметку $89 (максимумом дня стало и $88,99). В тот день западно-техасская нефть установила максимум года, а вчера переписала его на уровне $86,14. Это не гарантия – в августе WTI уже выходила за пределы многомесячного диапазона (примерно $64-83), но на следующий день обрушилась. Однако заявка на успех уже очень серьезная.

Крепкий фундамент

Тем более что причины того роста были вполне фундаментальными. Вопреки разговорам о кризисе в Китае, на которых в последние месяцы специализировались западные деловые СМИ, реальность выглядит не так однотонно. Сложности в недвижимости более чем компенсируются другими секторами экономики – и на прошлой неделе оказалось, что в августе производственная активность в КНР «неожиданно» выросла.

При этом трейдеры, присмотревшись, обнаружили, что и меры Китая по поддержке восстановления экономики после пандемии не так уж «недостаточны». Это означает, что спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти возрастет. Да только он и так рос все первое полугодие, когда медвежьи аргументы казались некоторым такими убедительными, что даже ОПЕК+ не пугал игроков на понижение.

«Сегодня рынок стал более восприимчивым и менее циничным, — говорил вчера Reuters аналитик нефтяного брокера PVM Джон Эванс. – Обещания китайского лидера Си Цзиньпина о поддержке сектора услуг и ослаблении ограничений в трансграничной торговле вызывают симпатию у рынка, на котором меньше движущих сил из-за отсутствия участников из США».

Но базой роста от минимумов конца июня к нынешним максимумам все-таки было сокращение добычи нефти лидерами ОПЕК+. И сейчас на рынке уверены, что те объявят о своих следующих шагах в ближайшие дни.

«Мы считаем, что цены на нефть могут получить поддержку в краткосрочной перспективе на фоне ожиданий сохранения нехватки поставок, — написал вчера аналитик Bank of China International Сяо Фу. — Ожидается, что Саудовская Аравия и Россия продлят добровольное сокращение добычи до октября».

При этом вчера в Сингапуре на ежегодной конференции APPEC, проводимой S&P Global Commodity Insights, нефтетрейдеры отмечали, что действиям ОПЕК+ помешать очень непросто. Так, Bloomberg цитировал гендиректора Vitol Group Рассела Харди, сообщившего, что даже если США заключат сделку с Ираном, тот не сможет резко нарастить экспорт, который и без того уже вырос.

Спрос же на нефть, по оценке управляющего Black Gold Investors LLC Гэри Росса, в четвертом квартале резко увеличится. «Продажи бензина летом в Китае были просто ошеломляющими, — сказал он Bloomberg. — Люди ездят как сумасшедшие. Сравнение годовых показателей будет впечатляющим». По его мнению, в конце года Brent будет торговаться в диапазоне $90-100.

«В том, что происходит в Китае, есть много хорошего, — заявил на APPEC и соруководитель отдела торговли нефтью Trafigura Group Бен Лакок. — С точки зрения спроса, китайский рынок недвижимости плох, но другие части экономики – нет». При этом в интервью Bloomberg этот – один из крупнейших в мире – сырьевой трейдер заявил, что цены на нефть могут взлететь, так как рынок «более хрупок, чем кажется».

«Одна из причин – недостаточные инвестиции в новую добычу, - пояснил он. – В сочетании с высокими процентными ставками, делающими хранение нефти дороже, это означает, что у системы не так много гибкости. Сложите это вместе – и вы получите рынок, подверженный скачкам цен».