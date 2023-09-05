Отказ от российского газа поставил Европу в зависимость от российских удобрений

Импорт азотных удобрений в Германию из России за минувшее лето вырос на гигантские 334%, достигнув примерно 167 тыс. тонн. А за весь год перед этим, с июля 2022 года по июнь 2023 года, он составил лишь 38,5 тыс. тонн. Эти данные Ассоциация сельскохозяйственной промышленности ФРГ сообщила газете Berliner Zeitung.

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Рост доля России в общем импорте также впечатляет: она выросла с 5,6% до почти 18% всего за год. В частности, импорт карбамида, в котором самое высокое содержание азота, увеличился на 304% в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как отмечают участники рынка, это стало следствием отказа от российского газа: затраты на производство удобрений в самой Европе подскочили на 150%. Об этом сообщило Министерства экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт, чьи данные привела немецкая газета Bild заявление. Как результат, целый ряд предприятий уже встал.

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Но это проблема не только Германии. О снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии, сообщает, ссылаясь на публикуемые в Европе данные, агентство «Прайм».

С рынка выпало более 10% мировых мощностей по производству аммиака. Так, сократить производство на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, часть мощностей отключила немецкая BASF.

В целом, Россия получает сейчас рекордный доход от экспорта удобрений. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за первые десять месяцев 2022 года российский экспорт удобрений подскочил на 70%, достигнув 16,7 млрд долларов, сообщает «Прайм».

«Это связано с высокими ценами на газ в Германии, и поэтому по всей Европе производство азотных удобрений стало просто неконкурентно дорогим, а цены на российские удобрения наоборот, стали выгодней, — подтвердил «Эксперту» зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков. — Преимущества для России очевидны. Мы получаем все большую долю рынка, доходы возрастают».

Цена на товар способна преодолеть любые политические препоны, что и доказывает германский импорт российских удобрений, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В прошлом году на фоне разрушения прежней логистики поставок цены на удобрения резко пошли вверх, что негативно сказалось на сельских производителях почти по всему миру.

По сути, вместо поставок сырья в виде газа РФ начала наращивать продажи продукции переработки, что можно считать позитивом, добавляет Андрей Кочетков. И такая ситуация, по его мнению, сохранится ещё долго, так как в России есть необходимая сырьевая и энергетическая база. А вот в Европе промышленность на спаде, так как более дорогой сжиженный газ не способствует конкурентоспособному производству.



Вряд ли в Евросоюзе понимали, вводя экономические санкции против России, что эффект будет ровно обратным, отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. По его мнению, действия западных политиков бьют по мировой экономике гораздо больше банковских и иные кризисов. А прагматизм бизнеса в любом случае возьмет вверх над амбициями политиканов.

«Мне представляется, что ситуация со спросом на азотные удобрения в Европе в полной мере отображает ситуацию на рынке химикатов. Гигант химической промышленности BASF закрывает завод по производству аммиака, не выдерживая конкуренции с российскими производителями. Я думаю, что, несмотря на усиливающуюся риторику о запрете ввоза удобрений, этого не произойдет, европейские фермеры значительно консолидированы и вряд ли пойдут на поводу у политиков», — говорит эксперт.

В свою очередь, российским производителям, добавляет Николай Переславский, беспокоиться не стоит и в случае введения запрета. Потеря даже 15% европейского рынка с лихвой может быть замещена странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки в которых потребность в удобрениях растет с каждым годом.