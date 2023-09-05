Высказывание Путина про контрнаступление ВСУ восхитило китайцев

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что контрнаступление ВСУ обернулось провалом, восхитило читателей китайского портала «Гуаньча».

В частности, один из них отметил, что российский лидер прав на все 100%, так как на Украине каждый день рождается меньше детей, чем погибает солдат, и это если не считать бегущих за границу. По его мнению, «у этой страны уже нет будущего», передаёт РИА Новости.

При этом другой читатель считает, что «если бы Украина добилась большой военной победы или существенного прогресса, то она бы не уволила своего министра обороны».

«400 тыс. человек, которые пошли на пушечное мясо, – и даже это не пробудило украинский народ. В таком случае я даже не могу ему посочувствовать», – подчеркнул третий комментатор.

По мнению, ещё одного пользователя, если все так и будет продолжиться, то «на Украине останутся только старики да немощные».

«Украинский народ страдает от глупости своих властей», – резюмировали читатели портала «Гуаньча».

