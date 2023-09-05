Россия продлила сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца года

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, до конца года.

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«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», — отметил Новак.

Как подчеркнули в правительстве РФ, сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения неоднократно продлевался — сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года, и в итоге — до конца 2024-го. Кроме того, в августе Россия начала сокращать поставки нефти на мировые рынке еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с.

Ранее официальный источник в Министерстве энергетики Саудовской Аравии объявил, что королевство продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/c, вступившее в силу в июле. Оно идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении нефтепроизводства на 500 тыс. б/с. Ограничение будет действовать тоже до конца текущего года и ежемесячно пересматриваться. Добыча нефти в ближайшие месяцы в стране составит около 9 млн б/c, передает саудовское агентство новостей SPA.

