Рубль копит силы

Министерство финансов РФ ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре 2023 г. составит 279,12 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

Статья по теме: Рубль: кто бы мог подумать?

Это рекордный результат как минимум для для последних многих месяцев. С начала этого года положительные дополнительные доходы от ТЭК были получены лишь в августе.

По итогам всего прошлого года показатель составил около 5,5 трлн руб.

В августе отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого показателя составило -2,96 млрд руб., сообщает Минфин.

С учетом этого фактора, в соответствие с бюджетным правилом, с 7 сентября по 5 октября ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота должен был бы составить эквивалент 13,15 млрд руб. Однако Банк России с 10 августа приостановил покупки валюты по этой статье.

Таким образом, фактически, рубль должен получить сильную поддержку от дополнительного притока валютной выручки.

Если прогнозы Минфина оправдаются, то налоговая база для нефтегазовых компаний сильно возрастет, и, по логике, они должны резко увеличить продажу валютной выручки. Но в нынешних условиях логика может не сработать в полной мере, поскольку российские власти взяли курс на продажу углеводородов за рубли или валюты дружественных стран.

Как считают трейдеры, значительная часть вырученных от продажи нефти рупий остается в Индии из-за жесткого валютного законодательства страны. Впрочем, это не избавит продавцов нефти в Индию от уплаты налогов.

Главный экономист инвесткомпании «РУСС-ИНВЕСТ» Александр Арутюнян отмечает с 11 мая нынешнего года прямую корреляцию между ценами на нефть и курсом доллара к рублю, то есть рубль дешевел вместе с подорожанием нефти.

«Вместо логически оправданной обратной корреляции в течение этого времени мы наблюдаем прямую и достаточно высокую корреляцию роста курса доллара с ростом нефтяных цен — 84,9%», — пишет в своем обзоре экономист.

«Напрашивается вывод (любой, кто когда-нибудь занимался хозяйственной деятельностью, знает, что мало продать — надо еще и деньги получить): либо за поставленную нефть не платят (или платят не полностью), либо где-то экспортная выручка зависла и не возвращается в страну», — делает вывод Арутюнян.

Сегодня курс рубля отреагировал на новость от Минфина лишь приостановкой падения. К обеду вторника российская валюта подешевела к американской на 0,7%. Торги проходили по котировкам около 97,5 руб. за доллар.

Нежелание рубля расти связано не только с непониманием валютными трейдерами того, какой же дополнительный объем долларов и юаней получит рынок, но и со слабостью спекулянтов, которые могли бы заблаговременно отыгрывать позитивные для рубля факторы.

Фондовые трейдеры более позитивно оценивают прогнозы Минфина. В районе обеда вторника акции «Лукойла» росли на 0,6%, «Роснефти» — на 0,5%, «Газпромнефти» - на 0,4%, при том, что Индекс Мосбиржи снижался на 0,1%.

Справедливости ради стоит отметить, что в 12.00 мск., когда Минфин опубликовал свой релиз, по акциям нефтянки прокатилась мощная фиксация прибыли. Бумаги за час потеряли около процента стоимости.

Распродажи прошли на опасениях, что предложение валюты на рынке увеличится, и курс рубля начнет укрепляться, что негативно для рублевых доходов всех экспортеров. Однако видя отсутствие признаков роста российской валюты, трейдеры стали откупать полуденную просадку по акциям нефтяных компаний.