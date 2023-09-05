Сбер запустит сервис оплаты с нескольких счетов

Сбер первым в России разработал сервис по использованию сразу нескольких счетов или карт, в том числе кредитных, для оплаты. В случае нехватки средств на одном счете деньги будут списаны с резервного. Пока этот сервис тестируется на сотрудниках банка, но уже этой осенью он будет доступен всем клиентам, сообщили в пресс-службе кредитной организации

Статья по теме: Улыбкой и взглядом: в «Пятерочках» и «Перекрестках» запустили новый сервис оплаты

«Сбер первым в стране внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со сберкартой. Он выручит в ситуации, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку. Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново — с другой карты — либо переводить средства между счетами. А вот с новым удобным сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты», — сообщили в банке.

Там также уточнили, что сервис будет работать для сберкарт с платежным счетом. В качестве запасного можно будет использовать как дебетовые, так и кредитные карты. При этом часть суммы при оплате будет списана с основного счета, а недостающая — с запасных. Для этого в приложении СберБанк Онлайн нужно будет настроить оплату с нескольких счетов, выбрав главную карту и запасные.

