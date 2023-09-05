Шойгу сообщил, сколько солдат и военной техники потеряли ВСУ

ВСУ с начала так называемого контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7 600 военной техники.

Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил на совещании с руководством ВС РФ. Как отметил министр обороны, киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление, но ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли, передаёт РИА Новости.

По словам Шойгу, сейчас самая напряжённая обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва. При этом значительный ущерб украинским подразделениям, отметил министр, удалось нанести благодаря действиям 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.

«Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населённый пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю», – сообщил глава Минобороны.

Также он отметил мужество военнослужащих 1-го, 12-го и 26-го танковых полков и рассказал, что ВС РФ продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины.

«В августе под российским ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 снарядов РСЗО HIMARS, более 1 тыс. дронов и 13 крылатых ракет», – резюмировал министр обороны России.

Как ранее писал «Эксперт», ещё в начале июля глава Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 16 танков Leopard, то есть практически 100% поставленных Польшей и Португалией ВСУ машин такого типа.