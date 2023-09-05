Сибирь: российский старт в будущее

Еще в 2013 году президент нашей страны В. Путин обозначил развитие Сибири как национальный приоритет на весь XXI век. Именно на этом – восточном направлении формируются новый мировой полюс силы. Азиатская экономика (прежде всего, китайская) растет. Здесь уже имеются огромные финансовые возможности, используются современные технологии, складывается гигантский рынок сбыта.

Сибирские территории России, помимо их географической функции быть центром огромного пространства (Арктика, Дальний Восток, Центральная Азия и т.п.) – это еще и уникальные природные ресурсы. На фоне обострения международной обстановки опора на Сибирь приобретает особую значимость и под углом зрения безопасности.

Все эти очевидные возможности, к сожалению, до сих пор не повлекли за собой адекватной управленческой реакции. Сибирские регионы сейчас живут по сценариям, которые мало чем отличают их от других территорий страны. Более того, здесь сохраняются и отчасти продолжают усугубляться застарелые проблемы – сырьевая специализация, сложная экологическая ситуация, отток населения и т.п.

Определенные надежды связываются сейчас с перспективами принятия стратегии развития Сибири – документа, который готовился по протяжении более полутора лет. Уже проделана работа по анализу инвестпроектов, инфраструктурных задач, социальных потребностей. Однако используемый при этом подход и итоговые предложения пока не внушают большого оптимизма.

Если проанализировать экономическую составляющую предложенной стратегии, становится очевидным, что в ней заложен инерционный сценарий.

Речь идет прежде всего об актуализации перечня имеющихся проектов преимущественно сырьевой направленности. Их предлагается претворять в жизнь за счет уже существующих механизмов поддержки. Все это, естественно, сдобрено пожеланиями об улучшении качества жизни и развороте демографической волны, механизмы чего пока не ясны.

Можно ли всерьез рассчитывать на получение принципиально новой структуры экономики и ускорение темпов ее развития («сибирский экономический рывок») без изменения определяющих механизмов? Ответ очевиден – нельзя!

Наш собственный исторический опыт (Столыпинская реформа, индустриализация страны), а также практика других стран (Китай, Сингапур, Арабские Эмираты, Норвегия и т.д.) свидетельствуют, что радикальные социально-экономические преобразования вполне осуществимы, если задействовать для этого адекватные государственные стимулы и управленческие модели.

Что для нас является наиболее важным и реальным?

Сибирь – это огромный мегарегион с разноплановыми возможностями и конкурентными преимуществами. И все же с позиций сегодняшнего дня его уникальность во многом предопределяют природные ресурсы. Но прежде всего (!) радикальное изменение подходов к получению социально-экономических эффектов от их использования может служить тем самым «сибирским топливом», который запустит двигатель российского ускорения.

Главным условием доступа к природным ресурсам должны стать не просто налоговые отчисления в бюджет (которые нередко в разы меньше дивидендов), а решающий вклад сырьевых кампаний в диверсификацию экономики в стратегически важных сегментах. Такой подход давал очевидные положительные результаты даже во время позднего социализма, когда реализация крупных проектов в природоресурсной сфере подтягивала смежные отрасли производства и сопровождалась комплексным развитием территорий.

Совершенно другие тенденции начали формироваться в перестроечный период. Базовые сырьевые предприятия, избавившись от влияния государства, сосредоточились на максимальном извлечении прибыли за счет первоначальных стадий производства. Критически важные технологии и оборудование стали приобретаться преимущественно за рубежом. Складывавшиеся десятилетиями кооперационные связи в значительной части были разорваны, что создало предпосылки для фрагментации некогда целостного экономического пространства и росту миграционных настроений.

Из этого необходимо извлечь уроки и решительно пересмотреть примитивную либеральную экономическую схему: «прибыль – налоги в бюджет – дивиденды на счета бенефициаров». Экономическая модель работы с природными ресурсами, предполагающая комплексное развитие, будет содействовать как целям развития, так и увеличению численности населения.

Мировая практика показывает, что проекты сырьевой направленности сами по себе значимого притока населения не дают. Их увязка с модернизационным подходом, локализацией инновационного научного и сервисного сопровождения притягивает активных творческих людей, которые становятся драйверами общего социально-экономического подъема.

Международный опыт некогда «сырьевых регионов», сопоставимых с Сибирью по климатическим условиям, доказывает перспективность именно такого подхода. Инвестиционный сценарий с новой экономической составляющей был реализован в Канаде, Норвегии, Австралии и ряде других стран. Сейчас именно такие территории занимают лидирующие места по индексу человеческого развития.

Предпринимается ли что-либо в этом направлении у нас? Да, но крайне мало и фрагментарно.

Практику заключения специнвестконтрактов, предоставление налоговых льгот в иных форматах, сопровождающиеся попытками «нагрузить» отдельных инвесторов социальными обязательствами (типа строительства дворца спорта или детского сада), нельзя назвать системной работой, которая подчинена достижению единой большой цели.

Ситуацию можно радикально изменить, создав для этого специализированную федеральную структуру – корпорацию развития Сибири.

На нее должны быть возложены стратегические задачи по ускоренному развитию экономики с представлением ей соответствующих управленческих рычагов. В частности, определению условий предоставления недр и преференций, мониторинг хода реализации проектов с правом уточнения их параметров. Фактически речь идет о передаче рядом министерств своих полномочий на межрегиональной уровень с целью ускорения сроков принятия решений и большей ответственности за их последствия.

Корпорации может быть поручено сопровождение прежде всего новых проектов, обеспечивающих синергетический эффект (в частности, в таких сферах как горнорудная, лесозаготовительная техника, транспортное машиностроение, производство электробатарей, нефте- и углехимия, сельское хозяйство, биотехнологические производства, и т.д). Для достижения таких результатов и значительного притока инвестиций (как отечественных, так и зарубежных) потребуется изменение системы мер государственного стимулирования.

Важнейшей составляющей работы корпорации должно стать развитие транспортной инфраструктуры, которая облегчит доступ к природным ресурсам и усилит кооперационные связи: железнодорожные направления «Приобье-Принаграрье-Восточный полигон», «Кызыл – Курагино – Элегест», сибирский каркас скоростных автомобильных дорог, развитие региональной авиации.

Принципиально важно определиться с зоной ответственности создаваемой корпорации в территориальном разрезе. Учитывая сложность общей задачи, на начальном этапе, возможно, имеет смысл сосредоточиться прежде всего на проектах Ангаро-Енисейского региона, где имеется наибольший природоресурсный потенциал, а также получен реальный опыт «взрывного» инвестиционного роста, который в течение последних пяти лет демонстрирует корпорация «Енисейская Сибирь». Заявленный объем финансовых вложений здесь уже превышает 14 трлн рублей, что ставит этот комплексный проект в один ряд с наиболее более крупными начинаниями такого рода в мире: «Промышленный коридор роста «Дели-Мумбаи», «Ржавый пояс США», «Западная Канада», «Большой Меконг», «Дунайский макрорегион».

Итак, Сибирь способна придать локомотиву российского социально-экономического развития реальное ускорение. Раскрытие богатейшего потенциала этой огромный территории на современным этапе станет воплощением «русской мечты» – объединяющим национальным проектом, который по своей исторической значимости будет сопоставим с Петровским «окном в Европу».

Для этого нужен вдохновляющий, но реалистичный образ сибирского будущего (в общих чертах он уже есть) и, самое главное – решительные, по-настоящему революционные управленческие шаги.

Пришло время действовать!