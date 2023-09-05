СК сообщил о задержании подозреваемой в попытке покушения на экс-главу таможенного комитета ЛНР

Следственное управление СКР по ЛНР сообщило о задержании женщины, подозреваемой в совершении попытки покушения на бывшего главу регионального таможенного комитета.

«Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона», — информирует ведомство.

Уточняется, что бывший чиновник и его сын получили множественные травмы, они госпитализированы. Жизни и здоровью обоих мужчин ничто не угрожает.

Задержанная дала признательные показания, рассказали в СК. Произведен осмотр места происшествия, допрошен широкий круг лиц, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены экспертизы.

«Во взаимодействии с УФСБ России по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — говорится в сообщении СУ СКР по ЛНР.