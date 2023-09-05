ЦБ определил порядок включения организаций в реестр исламского банкинга

Банк России опубликовал указание, которое устанавливает порядок ведения специального реестра, после включения в который организация может считаться участником эксперимента по партнерскому финансированию. Документ вступит в силу 16 сентября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Чтобы войти в реестр, организация, которая не является банком или некредитной финансовой организацией, должна предоставить заявление с приложением устава, документы о наличии собственных средств, сведения об акционерах/участниках организации и ее руководителе. В случае банков и некредитных финансовых организаций необходимо предоставить только заявление», — говорится в сообщении регулятора.

Организации, желающие стать участниками эксперимента, должны быдыт подать заявление и необходимые документы в Банк России. В ЦБ предупредили, что срок рассмотрения такого заявления составит 30 рабочих дней.

Как только определится первый участник эксперимента, Банк России разместит реестр на своем сайте и будет ежедневно его обновлять.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Закон устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025-го в этих регионах эксперимента по партнерскому финансированию.

