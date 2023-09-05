В ЛНР сообщили о покушении на главу Таможенного комитета республики

Покушение на главу Таможенного комитета Луганской народной республики Юрия Афанасьевского совершено в Луганске.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы региона.

«Согласно имеющимся данным, в доме потерпевшего была заложена взрывчатка. Но это предварительно. Более точные результаты будут после проведения следствия», — рассказал собеседника агентства, уточнив, что Афанасьевский жив.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, начальник таможни ЛНР серьезно не пострадал, госпитализирован его сын.

Официальной информации по инциденту пока не поступало.