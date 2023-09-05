В России начал работать специализированный банк «АвтоВАЗа»

«Авто финанс банк» (ранее — «РН-Банк»), в июне этого года купленный концерном «АвтоВАЗ», начал работать в России.

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Об этом сообщила пресс-служба автохолдинга.

«В России начал работу специализированный автомобильный банк. АО "Автоваз" объявляет о завершении необходимых юридических процедур по запуску в России нового банка — АО "Авто финанс банк" (создан на базе АО "РН-Банк", который "Автоваз" приобрел летом 2023 года)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что кредитная организация специализируется на автокредитовании и предоставляет финансирование на приобретение новых и подержанных транспортных средств.

«Банк будет активно развиваться и наращивать как объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности, так и предложит новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги)», — сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что «Авто финанс банк» находится на 51 позиции в рейтинге российских банков по собственному капиталу; его финансовая стабильность подтверждена рейтингом Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Как заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, перед банком поставлены цели по увеличению к 2030 году кредитного портфеля розничных клиентов и прибыли в семь раз.

В декабре 2022 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал специальное распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗу» была разрешена покупка холдинговой компании BARN B.V. Через эту структуру бывшим «РН Банком» владели Юникредитбанк, французская Renault и японская Nissan.