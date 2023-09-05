В США рассказали о планах Ким Чен Ына по участию в Восточном экономическом форуме

Лидер КНДР Ким Чен Ын в текущем месяце намерен побывать в России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Сообщается, что северокорейский лидер планирует обсудить с российскими властями сотрудничество в военной сфере. Кроме того, он будет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября, и, возможно, посетит Москву, пишет издание.

Между тем, как сообщает газета «Ведомости», Дальний Восток в дни проведения там ВЭФ может посетить президент РФ Владимир Путин. Один из близких к полпредству в ДФО собеседников издания утверждает, что у главы государства в рамках форума запланированы в том числе деловые встречи; предполагаются ли переговоры с зарубежными высокопоставленными лицами, он уточнять не стал.

Накануне, 4 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни будет обнародован список приглашенных иностранных гостей ВЭФ. Представитель Кремля не стал комментировать информацию о возможном визите Ким Чен Ына.

В конце июля в Пхеньяне прошли переговоры Ким Чен Ына и российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Стороны обсудили развитие стратегического и тактического сотрудничества в области обороны и безопасности.