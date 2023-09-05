С геополитической точки зрения в специальной военной операции, которая продолжается на Украине, есть два крупных проигравших.

Об этом в своей статье для турецкого издания dikGAZETE написал обозреватель Унвер Сель. По его мнению, проигравшими сторонами в конфликте на Украине стали Киев и Евросоюз.

«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения в украинском конфликте есть два крупных проигравших: Киев и ЕС и, следовательно, Германия, – считает автор публикации, – И весть мир это видит».

При этом, как отметил Сель, англосаксы выполнили свою «главную цель», предотвратив интеграцию промышленности Европы с сырьём из Европы.

«В связи с этим страны Старого Света, в частности Германия, вступили в период рецессии и промышленного спада», – резюмировал турецкий обозреватель.

Как ранее писал «Эксперт», председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины.

В частности, он заявил, что своей политикой власти «незалежной» продолжают демонстрировать неуважение к выбору крымчан, которые они сделали на референдуме более девяти лет назад.

