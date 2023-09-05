В Запорожской области уничтожен первый британский танк Challenger 2

В Запорожской области на ореховском направлении уничтожен британский танк Challenger 2.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подчеркивается, что это первый уничтоженный в зоне СВО британский танк данной модели: как отмечает «РИА Новости», ранее было известно об уничтожении немецких Leopard, однако относительно Challenger 2 такой информации до настоящего момента не поступало.

«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на ореховском направлении запорожского фронта», — написал Рогов.

Он рассказал, что Challenger 2 состоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу Киева, должна была дойти до Крыма, но по факту терпит поражение еще на первой линии российской обороны в Запорожской области.