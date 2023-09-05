Владелец сетей Sela и Befree запустил бренд магазинов одежды Idol

Ретейлер Melon Fashion Group запускает новый бренд магазинов одежды в сегменте affordable premium.

Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что для группы это уже пятый бренд. Открытие точек под названием Idol в крупнейших ТЦ планируется в конце сентября; сейчас уже работает интернет-магазин, также стартовали продажи на маркетплейсе Lamoda.

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Основа бренда — изделия из мягкой шерсти, кашемира и смесовых материалов высокого качества, рассказали в пресс-службе Melon Fashion Group.

«Выход в новый для себя сегмент affordable premium — своего рода стартап, дух которого мы культивируем в компании. Такой шаг соответствует стратегии развития и расширения Melon Fashion Group, что позволит усилить свое присутствие на fashion-рынке России и привлечь новую аудиторию», — приводятся слова гендиректора компании Михаила Уржумцева.

Melon Fashion Group управляет брендами модной одежды Sela, Zarina, Befree и Love Republic. На конец августа 2023 года ретейлеру принадлежало около 900 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Выручка компании в 2022 году выросла на 23% и составила 46 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 69%, до 14,6 млрд. Чистая прибыль Melon Fashion Group выросла более чем в два раза, до 7,8 млрд.

В прошлом году группа запустила более 100 новых торговых объектов; совокупная торговая площадь Melon Fashion Group расширилась на 17% и превысила 266 тыс. кв. м. Компания сотрудничала более чем с 280 поставщиками из 10 стран.