Власти Кузбасса и Wildberries договорились о строительстве логоцентра за 7,6 млрд рублей

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве складского комплекса на 100 тыс. кв. м.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области, компания планирует вложить в объект на территории опережающего развития «Юрга» 7,6 млрд руб. Уточняется, что первую очередь логоцентра начнут возводить уже в этом году.

«Инвестору предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов общей площадью 18 гектаров, он расположен на выезде из Юрги и имеет прямой выход на федеральную автодорогу P-255 "Сибирь"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на платформе зарегистрировано более 8 тыс. предпринимателей из Кузбасса, их продажи в первом полугодии текущего года составили порядка 6,8 млрд руб., что превышает показатель того же периода прошлого года в 2,5 раза.

«Запуская складские комплексы, мы стараемся поднять уровень жизни как потребителей, так и локальных предпринимателей, которые продают через нашу онлайн-платформу свои товары. В результате местный бизнес утраивает свои доходы, а жители региона получают доступ к широкому ассортименту социально значимых товаров», — приводятся слова Татьяны Бакальчук.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в свою очередь, отметил, что на Петербургском экономическом форуме в 2021 году власти региона заключили с онлайн-ретейлером меморандум о расширении совместных проектов. «Компания входит в число резидентов территории опережающего развития "Юрга", будет пользоваться особым режимом налогообложения и облегченными правилами ведения предпринимательской деятельности», — сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что взаимодействие региона с маркетплейсом даст прежде всего социальный эффект: новый проект обеспечит работой около 5 тыс. человек.